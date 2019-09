Dainik Bhaskar Sep 15, 2019, 08:01 AM IST

जालंधर. आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी है। मधुसूदन मिस्त्री को अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले कई दिनों से स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर मंथन चल रहा था। अब पार्टी प्रदेश की सभी 90 सीटों के लिए प्रत्याशियों का चयन करेगी। सूत्रों का कहना है कि अगले 10 दिनों में पहली सूची जारी हो सकती है।

Congress party has announced the Screening Committee for the upcoming Haryana Assembly Election. The committee will be chaired by Madhusudan Mistry. pic.twitter.com/3AMcvTQyp2