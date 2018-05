पॉश एरिया भी टैंकरों के भरोसे, होटलियर बोले, न आएं टूरिस्ट

पानी के संकट से शहर के न्यू शिमला जैसे पॉश एरिया भी अछूते नहीं रहे। वीवीआईपी एरिया को छोड़ दें तो शहर का कोई घर या व्यावसायिक संस्थान ऐसा नहीं जो पानी के संकट का सामना कर रहा है। लोगों के साथ अब होटल इंडस्ट्री भी बंद होने के हालात पर पहुंच चुकी है। वहीं होटल वाले भी टूरिस्टों की एडवांस बुकिंगें वापस लौटा रहे हैं और गर्मी के सीजन में न आने की अपील कर रहे हैं। वहीं शहर भर में पानी का संकट ऐसा है कि लोग अब टैंकरों पर निर्भर होकर रह गए हैं। जैसे ही टैंकर पहुंच रहे हैं लोगों की भीड़ जमा हो रही है। लोग दूसरे काम छोड़कर पहले पानी ढोने में ही अधिकतर वक्त लगा रहे हैं। वहीं अब लोगों को भविष्य की चिंता भी सताने लगी हैं। शहर में सातवें-आठवें दिन पानी लोगों को मिल रहा है। इस बात का ध्यान में रखकर लोगों ने अब अपने घर की टंकियों की कैपेस्टी बढ़ानी शुरू कर दी है। ऐसा ही नजारा राहत होटल के पास एक घर के लिए मंगवाई गई रखी पांच हजार लीटर टंकी का देखने काे मिला।34 वार्डों में पानी की स्थिति पर नजर रखने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त।पानी के वितरण के समय मॉनिटरिंग के लिए 20 अतिरिक्त जेई की नियुक्ति।50 हजार लीटर पानी की क्षमता वाले 5 प्राइवेट वाटर टैंकर हायर किए।1500 लीटर की क्षमता वाले 12 छोटे पिकअप वाहन हायर करे।4000 लीटर की क्षमता वाले 5 टिप्पर हायर किए।सोलन व बिलासपुर जिला प्रशासन से मांगें 10 हजार क्षमता वाले 10 वॉटर टैंकर।जिस वार्ड में टैंकर भेजा जा रहा, उसके पार्षद को सूचित किया जा रहा।होटलों से भी पानी के टैंकर लिए गए हैं।पेयजल की आपूर्ति समयबद्ध करने के लिए सारणी भी तैयार की गई है।शहर में हालात ऐसे हैं कि लोगों को सातवें-आठवें दिन भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब लोगों ने टंकियों की कैपेस्टी बढ़ानी शुरू कर दी है, ताकि जब भी पानी आए तो अधिक स्टोर करे। राहत होटल के पास एक घर के लिए मंगवाई गई पांच हजार लीटर की टंकी।शिमला | सिमिट्री में लोगों को पांच दिन मिलने जा रहे पानी के लिए सारी रात जागना पड़ा, लेकिन तब भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल सका। पानी के वितरण के लिए कीमैन भी लोगों के साथ सुबह चार बजे तक जगा रहा, लेकिन पानी का प्रेशर न बन पाने की वजह से लोगों को जितना पानी चाहिए था उतना नहीं मिल पाया।भट्टाकुफर वार्ड की पार्षद रिटा ठाकुर अपने पति के साथ निगम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। पूर्व पार्षद नरेंद्र ठाकुर रिटा ठाकुर के पति हैं और ये दोनों पति प|ी लोगों को पानी पहुंचाने के लिए धरने पर बैठें है। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि उनके एरिया में गाहन और नेरिधार इलाके ऐसे हैं जहां पिछले 15 दिनों से पानी की किल्लत है। प्रशासन से एरिया में पानी की मांग की है। टूटीकंडी वार्ड के पार्षद आनंद कौशल का कहना है कि उनके वार्ड में पिछले 6 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है। वे अब धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि मंगलवार तक पानी नहीं आया तो वे टूटीकंडी की मुख्य सड़क में चक्काजाम करेंगे और यह तब तक जारी रहेगा जब तक पानी मिल नहीं जाता।पार्षद रिटा ठाकुर ने दिया पति के साथ निगम कार्यालय के बाहर धरनानलों में पानी न आने से निगम को टैंकरों से वार्ड स्तर पर पानी देना पड़ रहा है। डिमांड इतनी अधिक है कि टैंकर भी कम पड़ने लगे हैं। अब टंकियां खरीदनी पड़ी है और इनको गाड़ियों में लादकर लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है।पानी की समस्या को लेकर एसपी उमापति जम्वाल से भी मिल लोग।शहर में ऐसे हालात हो गए कि निगम को सीटीओ के पास कंट्रोल रूम खोलना पड़ गया। जहां लोगों ने अपनी पानी की समस्याएं रखीं और टैंकर से पानी की व्यवस्था करवाने की मांग की।.Request to tourists visiting shimla, Please do not come to shimla as there is a great water crisis in shimla. Tourists who have allready booked our hotel will get full refund on there Request...शिमला | पानी की कमी से सबसे ज्यादा होटल काराेबारियों के कारोबार पर असर पड़ा है। शिमला में पानी की कमी के चलते कुछ होटल बंद हो गए हैं, जबकि जो होटल चल रहे है, उन्हें पानी उपलब्ध करवाने के लिए 50 हजार रुपए हर रोज खर्च करने पड़ रहे हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन नॉर्थ इंडिया के अध्यक्ष संजय सूद का कहना है कि इस तरह से पानी की कमी से पर्यटन कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। होटलों में पानी न होने के कारण पर्यटक मायूस हो रहे हैं। शहरी में करीब 500 होटल हैं, जबकि पानी की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि कई होटलों में खाना बनाने ते के लिए पानी नहीं बचा है। जो होटल पानी खरीद रहे हैं, उनका काफी अधिक खर्च हो रहा है।73 वर्ष का हो गया हूं, ऐसा संकट नहीं देखा: गोपाल अग्रवालगुलमर्ग होटल के मालिक गोपाल अग्रवाल कहते हैं कि वे 73 वर्ष के हो गए हैं। पिछले 50 वर्षों से होटल कारोबार से जुड़े हैं, पानी के लिए ऐसी हाहाकार पहली बार देखी है। मिस मेनेजमेंट है या फिर कुछ और इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम अपने हिमाचल को बदनाम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो एडवांस बुकिंग आई है, उसे वापस कर रहे हैं। मैंने फेसबुक पर भी यह मुहिम शुरू की है।होटल इंडस्ट्री के लोग मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात करेंगे। कारोबारी जहां पानी न होने की समस्या उनके सामने रखेंगे, वहीं उन्हें पर्यटक न आने से जो नुकसान हो रहा है, उसको भी सीएम को बताएंगे।शिमला | शिक्षा, विधि व संसदीय मामले मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला में पेयजल आपूर्ति में किसी भी तरह की कोताही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पेयजल आपूर्ति का कार्य दक्षता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने सोमवार को नगर निगम शिमला के उप महापौर कार्यालय में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाने को लेकर बैठक के दौरान अधिकारियों से पूरी स्थिति का जायजा लिया।होटल गुलमर्ग रिजेंसी के मालिक गोपाल अग्रवाल ने अपने फेसबुक पेज पर पानी के बाद आए संकट पर कुछ इस तरह की अपील...