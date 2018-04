अरविंद केजरीवाल समेत AAP के तीन नेताओं ने अब मानहानि मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी माफी मांगी

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मानहानि मामले में माफी मांगी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आशुतोष और राघव चड्ढा ने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को एक लेटर लिखा है। इसमें जेटली पर लगाए गए आरोपों पर माफी की अपील की गई है।

केस वापस नहीं

- न्यूज एजेंसी ने AAP के सूत्रों के हवाले से कहा कि जेटली द्वारा दायर मानहानि केस फिलहाल वापस नहीं लिया गया है। कोर्ट में इस बारे में दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से अपील दायर करनी होगी।

तीन नेताओं से पहले भी मांग चुके हैं माफी

- केजरीवाल ने माफी मांगने की शुरुआत सबसे पहले अकाली दल के नेता से की थी।

- इसके बाद उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे से माफी मांगी थी।

- इन सभी के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने माफी मांगी थी।

क्या कहा केजरीवाल ने

- न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जेटली को भेजे लेटर में केजरीवाल ने लिखा है कोर्ट में उनके वकील राम जेठमलानी ने जो आरोप लगाए थे, उनकी जानकारी मुझे (केजरीवाल) को नहीं थी, और ना ही वो इस तरह के आरोपों को स्वीकार कर सकते हैं।

The disparaging & malicious statements made by Mr. Ram Jethmalani, senior advocate representing me, were without my knowledge and/or instructions. I reaffirm what I said earlier, I do not approve of these statements: Delhi CM Arvind Kejriwal in apology letter to FM Jaitley — ANI (@ANI) April 2, 2018

Delhi CM Arvind Kejriwal, AAP leaders Sanjay Singh,Ashutosh and Raghav Chadha apologize to Union Finance Minister Arun Jaitley in the defamation case he had filed against them pic.twitter.com/CJFqxVD738 — ANI (@ANI) April 2, 2018