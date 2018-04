CBSE पेपर लीक से प्रधानमंत्री मोदी नाराज, HRD मिनिस्टर जावड़ेकर से मांगी सफाई

नई दिल्ली. CBSE पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री ने सख्त नाखुशी जाहिर की है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, मोदी ने इस मामले में मानव संसाधन विकास मंत्री से ना सिर्फ जानकारी मांगी बल्कि पूरे मामले पर नाराजगी भी जाहिर की है। बता दें कि सीबीएसई ने 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और 10वीं क्लास के गणित यानी मैथेमैटिक्स की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल तो इन दो पेपर्स के लिए नई तारीखों का एलान नहीं किया गया है लेकिन कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में ही ये तारीखें बता दी जाएंगी।

जावड़ेकर ने क्या कहा?

- प्रकाश जावड़ेकर ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा- देशभर में ये परीक्षा हुई लेकिन दिल्ली के ही कुछ स्कूलों से इस बारे में शिकायत मिली है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अगले साल से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस पर काम करेगी। ताकि इस एग्जाम प्रॉसेस को लीक प्रूफ बनाया जा सके।

- एचआरडी मिनिस्टर ने कहा- पेपर्स के कुछ हिस्से वॉट्सएप पर लीक हुए थे। हमने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम अगले साल से इसे लीक प्रूफ बनाने पर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे।

Some parts of the paper were leaked on WhatsApp & we've made Police complaint regarding it. Investigation is underway & strict action will be taken. We have also decided to tighten security for the time when papers are being distributed: HRD Minister on X, XII CBSE paper leak pic.twitter.com/0HtqsJtB7K