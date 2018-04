भारत बंद: मेरठ कलेक्टोरेट में तोड़फोड़ के बाद लाठीचार्ज, बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा गिरफ्तार

मेरठ/नई दिल्ली.sc/st Act में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कथित बदलाव के विरोध में दलित संगठनों के बुलाए गए भारत बंद के दौरान देश के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कथित तौर पर दलित प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टोरेट पर तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। वहां हालात, तनावपूर्ण बने हुए हैं। लाठीचार्ज का वीडियो न्यूज एजेंसी ने जारी किया है। मेरठ की एसएसपी मंजिल सैनी ने न्यूज एजेंसी से कहा- हिंसा भड़काने में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक योगेश वर्मा का हाथ था। हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

More than 200 people have been detained and we are getting cases registered against them. All conspirators and hooligans involved in anti-social activities will be booked under NSA. There have been no casualties so far: Manzil Saini, SSP Meerut on protests over SC/ST Act pic.twitter.com/bBV6Bgo5z3