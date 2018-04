Hanuman Jaynati 2018: हनुमान जी के Photos, उनके प्रसिद्ध मंदिर और उनके दूसरे नाम

रिलीजन डेस्क:शनिवार यानी 31 मार्च को हनुमान जयंती है। हनुमान जी को कई नामों से जाना जाता है। भारत के ही अलग-अलग हिस्सों में इस रामभक्त को अलग-अलग नामों से और पूरी श्रद्धा से पूजा जाता है। उनके कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। कहा जाता है कि घर में राम दरबार का चित्र लगाने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा परिवार में एकता और अखंडता रहती है।

हनुमान जी के कुछ और नाम

- महावीर: यानी सबसे ज्यादा वीर

- आंजनेय: यानी अंजना के पुत्र

- पवनपुत्र : यानी वायु पुत्र

- रामदूत : राम के दूत

- प्रतापवते : यानी वीरता के लिए मशहूर

- कपि या वानर : बंदर

- केसरीसुत : केसरी के पुत्र

- सीताशोक निवारक : यानी मां सीता के दुख का नाश करने वाले

- मनोजवाय: यानी जो हवा के समान गति धारक हैं

- कपिश्वर: यानी वानरों के देवता

- महाकाय: यानी विशाल काया या शरीर वाले

हनुमान चालीसा का पाठ क्यों जरूरी, शनिवार को है हनुमान जयंती

- कहा जाता है कि हनुमान जी या पवनपुत्र को प्रसन्न करने और संकटों से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।

