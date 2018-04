Commonwealth Games 2018: वेटलिफ्टिंग इवेंट में राहुल रागाला ने भारत को चौथा गोल्ड मेडल दिलाया

गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया).भारत के वेटलिफ्टर वेंकट राहुल रागाला ने कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को चौथा स्वर्ण पदक दिलाया है। राहुल ने पुरुषों की 85 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वेटलिफ्टर्स ने दो गोल्ड मेडल जीते। वेटलिफ्टर सतीश कुमार शिवलिंगम ने शनिवार को 77 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड जीता। उधर, 85 किग्रा कैटेगिरी में वेंकट राहुल रागला ने भी भारत को सोना दिलाया।

Venkat Rahul Ragala wins gold for India in Men's 85 kg weightlifting in #CommonwealthGames2018 pic.twitter.com/IncsYL4bwG