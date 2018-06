Mumbai Rains LIVE: मुंबई में भारी बारिश, बिल्डिंग गिरने से कारें दबीं; मौसम विभाग ने कहा- भारी बारिश फिलहाल जारी रहेगी

मुंबई.महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश का दौर जारी है। मुंबई में इसकी वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक थम गया। जलभराव की वजह से लोगों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के वडाला इलाके के एंटॉप हिल में भारी बारिश की वजह से एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई। इसके पास खड़ी छह कारें मलबे में दब गईं। राहत की बात ये है कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। इसके पहले रविवार को यहां धोबी तालो क्षेत्र में पेड़ गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि तीन घायल हो गए थे। DainikBhaskar.comआपको मुंबई की बारिश पर LIVE UPDATESदे रहा है।

मौसम विभाग ने क्या कहा?

- इंडियन मेट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने सोमवार को जारी अलर्ट में कहा कि आने वाले दिनों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। बीएमसी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों ने हालात की समीक्षा के लिए एक मीटिंग की।

Visuals of water-logging from #Mumbai's Matunga East area. According to India Meteorological Department, heavy to very heavy rain is likely to continue in the region. #Maharashtra pic.twitter.com/VPQqpaArYz