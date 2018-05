गूगल पर डालिए 'भारत के पहले पीएम' तो जवाब मिलेगा कुछ ऐसा

नई दिल्ली.क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? आप कहेंगे कि ये भी कोई सवाल हुआ। लेकिन अगर आप गूगल से इस बारे में सवाल करेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। जी हां, अगर आप गूगल पर देश के पहले प्रधानमंत्री यानी (india first pm) टाइप करते हैं तो आपको जवाब मिलता है जवाहर लाल नेहरू। लेकिन ठीक उसी बगल में फोटो वर्तमान पीएम का दिखाई देता है।



- दरअसल, बुधवार को एक टि्वटर यूजर्स की ओर से इस गलती को नोटिस किया गया था।

- इसमें india first pm लिखने पर नाम नेहरू का आता है। लेकिन विकिपीडिया की लिंक 'भारतीय प्रधानमंत्रियों की लिस्ट' के गूगल पेज पर नरेंद्र मोदी का फोटो दिखाई देता है।

- सोशल मीडिया पर गूगल की गलती का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है।

- कई लोगों ने इसे गूगल की गलती बताया, लेकिन एक्सपर्ट ने इसे विकिपीडिया की गलती बताया।

- हालांकि ये गलती इतनी बड़ी इसलिए भी है कि जो शख्स भारत और उसके इतिहास के बारे में नहीं जानता। वह नेहरू को मोदी समझ लेगा।

कांग्रेस ने उठाया सवाल

- कांग्रेस सोशल मीडिया इनचार्ज दिव्या स्पंदना ने टि्वटर पर गूगल और गूगल इंडिया से उनकी एल्गोरिदम को लेकर सवाल किया है।

- दिव्या ने ट्वीट किया, "@Google @GoogleIndia what algorithm of yours allows this?! You're so full of junk-"

पहले भी हो चुकी है ऐसी गलती

-इससे पहले गूगल पर टॉप 10 क्रिमिनल टाइप करने पर गूगल इमेज में मोदी की तस्वीर दिखती थी।

- तब इस बात पर काफी बवाल मचा था।