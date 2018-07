भारत के आर्मी अफसर ने जीती दुनिया की सबसे मुश्किल आयरनमैन रेस, 17 घंटे में चलाई 180 किमी साइकिल, 42 किमी दौड़े

आस्ट्रिया.आर्मी अफसर विक्रम डोगरा दुनिया की सबसे मुश्किल आयरनमैन ट्राइथलॉन रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट में आयोजित हुई इस रेस में 50 देशों के 2850 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। यह रेस तीन चरणों में पूरी होती है। एथलीट्स को 3.8 किमी स्विमिंग, 180.2 किमी साइक्लिंग और 42 किमी. तीनों चरण लगातार 17 घंटे में पूरे करने होते हैं। भारतीय सेना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर एकाउंट पर इसकी जानकारी दी और मेजर को बधाई दी।

Major General Vikram Dogra of 17 Poona Horse globally became the first General to participate & successfully complete #Ironman, Austria on 1 Jul 2018 which included 3.8 km of swimming, 180 km of cycling & 42.2 km running. 2850 athletes from 50 countries participated in the event pic.twitter.com/inDWWUsCVw