मंदसौर गैंगरेप मामला: घटना के खिलाफ बॉलीवुड स्टार्स ने ट्वीट कर जाहिर किया गुस्सा

मध्यप्रदेश के मंदसौर में 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर पूरे देश को दहला दिया है। हर कई इस विभत्स घटना की आलोचना हो रही है। बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया।

सामाजिक मुद्दों पर बेवाकी से अपनी राय रखने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर लिखा कि इन राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए

Shameful & horrifying news from #Mandsaur where a child was gangraped & brutalised. Glad to note that leaders have assured a speedy trial. These monsters deserve the harshest punishment. #ProtectOurChildren #JusticeForOurChild https://t.co/qWF5T4B4cK — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 29, 2018

वहीं ने इमोशनल ट्वीट करते हुए लिखा- मुझे माफ कर दो, माफ कर दो ये देश तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। इन आरोपियों ने तुम्हें भगवान के बच्चे के रूप में नहीं देखा। माफ कर दो कि इसमें भी लोग राजनीति देख रहे हैं।

M sorry little girl. Sorry this country isn’t safe for you. Sorry these men don’t see you as a gods child that you are. Sorry that the people are seeing just politics in this, but not the love that you are. — Esha Gupta (@eshagupta2811) June 30, 2018

ऋचा चड्‌ढा ने ट्वीट कर मंदसौर पुलिस को सलाम किया कि उन्होंने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ लिया।

Disturbing details emerge from #Mandsaur. How can anyone do this to another human being, let alone a child? Depravity! Kudos to Mandsaur Superintendent of Police for nabbing the culprit within the day and to Yunus Shaikh for announcing the accused will get no burial. — TheRichaChadha (@RichaChadha) June 30, 2018

वहीं म्यजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने भी ट्वीट के जरिए रेप जैसी घटनाओं पर राजनीति करने वालों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया।