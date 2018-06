बिहार में पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के यात्रियों से लूटपाट, डकैतों ने रेल कर्मचारी पर भी हमला किया

पटना. बिहार में मंगलवार रात कुछ डकैतों ने पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के यात्रियों से लूटपाट की। इस दौरान एक रेल कर्मचारी पर भी हमला कर दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह घटना मंगलवार रात भलुई रेलवे स्टेशन के करीब हुई। डकैतों ने यात्रियों से लाखों रुपए का सामान लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पटना से हटिया होते हुए पाटलिपुत्र तक जाती है।

डकैतों की सही संख्या का पता नहीं

- पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में लूट को अंजाम देने वाले आरोपियों का सही संख्या का अभी पता नहीं लग सका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डकैतों की संख्या 5 या 6 थी जबकि कुछ और रिपोर्ट्स में बदमाशों की संख्या करीब 25 थी।

- मीडिया से बातचीत में कुछ चश्मदीदों ने बताया कि डकैत स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे।

- डकैतों ने ट्रेन के एसी कोच भी निशाना बनाया। इस दौरान एक कोच की खिड़की के कांच भी तोड़ दिए गए।

Bihar: Patna-Hatia-Patliputra Express comes under attack by robbers near Bhalui railway station, robbers flee with valuables worth lakhs, also attack a railway employee.