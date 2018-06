पासपोर्ट मामला: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के समर्थन में बॉलीवुड भी, स्वरा भास्कर और विशाल ददलानी ने किया ट्वीट

मुंबई:लखनऊ पासपोर्ट मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि कई लोग उनके बचाव में भी आए हैं। ऐसे में फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और म्यूजिशियन विशाल ददलानी भी सुषमा स्वराज के समर्थन में उतर आए हैं।

स्वरा भास्कर ने किया ट्वीट

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने सुषमा स्वराज के पक्ष में ट्वीट करते हुए लिखा कि- 'ये बीमार मानसिकता और शर्मनाक है, सुषमा स्वराज जी इसलिए ट्रोल की जा रही हैं क्योंकि उन्होंने और उनके मंत्रालय ने ईमानदारी से और हमारे देश के कानून के अनुसार अपना काम किया है."

It is SICK and SHAMEFUL the kind of vicious trolling @SushmaSwaraj ji is being subjected to because she & her ministry did their job conscientiously & as per the law of our land. Sad that the anti minority hate by bhakts in our public discourse now doesnt spare their own leaders pic.twitter.com/h4HfFkgr9m — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 24, 2018

वहीं म्यूजिशियन विशाल ददलानी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि- जय हो। उनमें से एक के लिए जो करुणा और बिना भेदभाव के साथ काम कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। कम से कम हम नागरिक सुषमा स्वराज जी से कह सकते हैं कि हम उनके काम की सराहना करते हैं।

Jai ho. The one amongst them, who has been working with compassion & without discrimination. Naturally, they couldn't handle it. The least we citizens can do, is tell Ms. @SushmaSwaraj ji that we appreciate her work. Thanks for rising above the atmosphere of petty hatred, Ma'am! https://t.co/pc25NQEbkj — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) June 25, 2018

क्या था पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के मुस्लिम युवक अनस सिद्दीकी और उनकी हिंदू पत्नी तन्वी सेठ 21 जून को लखनऊ में अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने गए थे। तन्वी का आरोप है कि वहां पासपोर्ट ऑफिस में अधीक्षक विकास मिश्रा ने उनके साथ बदसलूकी की। यह भी कहा कि उन्होंने मुस्लिम युवक से शादी के बाद अपना सरनेम क्यों नहीं बदला? बाद में मुस्लिम पति से पासपोर्ट के बदले हिंदू धर्म अपनाने और फेरे लेने को कहा। महिला ने ट्विटर पर इसकी शिकायत सुषमा स्वराज से की थी। मामले ने तूल पकड़ा तो अधीक्षक का तबादला कर पति-पत्नी का पासपोर्ट रिन्यू कर दिया गया था।।

सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी थी सफाई

इस मामले में ट्रोलिंग का शिकार हुईं विदेश मंत्री ने ट्वीट कर सफाई भी दी थी। उन्होंने लिखा था कि- 'मैं 17 जून से 23 जून तक भारत से बाहर थी। मुझे नहीं पता गैरमौजूदगी में क्या हुआ। हालांकि, कुछ ट्वीट्स में मेरा सम्मान किया गया है। मैं उन्हें आपके साथ साझा कर रही हूं।'