IAS टीना डाबी ने पति आमिर के साथ किया लुंगी डांस, गाना भी गाया, शेयर की तस्वीरें और वीडियो

नेशनल डेस्क:2015 की UPSC टॉपर टीना डाबी ने कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जिसमें वो लुंगी पहने हुए नजर आ रही हैं, उनके साथ उनके पति अतहर आमिर भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखकर अंदाजा लगायया जा सकता है कि दोनों ने किसी प्रोग्राम में लुंगी डांस के लिए ये गेटअप लिया है। टीना ने कुछ वीडियो भी अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किए हैं जिनमें वो डांस करते और गाना गाते हुए नजर आ रही हैं। टीना ने कैप्शन लिखा है- 'Upsc is not all about study it aslo give us mastii.' टीना और अतहर के डांस की तस्वीरें और वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।

अप्रैल 2018 में टीना ने की थी शादी- टीना ने 24 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। टीना और अतहर दोनों ही राजस्थान कैडर के अफसर हैं। दोनों की शादी को लेकर कई लोगों ने उनकी आलोचना की थी और कहा था कि उन्हें अलग धर्म में शादी नहीं करनी चाहिए। हालांकि दोनों के परिवारों को इसमें कोई ऐतराज नहीं था। टीना ने एक बार कहा था कि उन्हें पहली नजर में ही अतहर से प्यार हो गया था ।टीना इंस्टाग्राम पर काफी अपडेट रहती हैं और वे अतहर के साथ अपनी फोटो शेयर करती रहती हैं।