यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित LIVE: upresults.nic.in और दैनिक भास्कर पर जाने 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम

लखनऊ.उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 12वींके परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। कुछ देर बाद 10वीं के नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट जारी करने के बाद तमाम पहलुओं की जानकारी देने के लिए एक बयान भी जारी कर सकता है। बता दें कि दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर करीब 67 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। रिजल्ट का इंतजार आप सभी को है। लेकिन, इंतजार की इस घड़ी में हमारी सलाह है कि आप धैर्य बनाए रखें। परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों और उनके परिजनों को अग्रिम शुभकामनाएं।

11.41 AM:बोर्ड के डायरेक्टर अवध नरेश शर्मा और सचिव नीना श्रीवास्तव एक छोटी से मीटिंग के बाद मीडिया से रूबरू हो सकते हैं।

11.36 AM:10वीं और 12वीं के रिजल्ट साल 2015 से एक साथ घोषित किए जा रहे हैं।

11.30 AM:बोर्ड ऑफिस में रिजल्ट तैयार करने और इसे जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

11.18 AM:बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस साल हाईस्कूल के लिए 366,000 और इंटरमीडिएट के लिए 298,000 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। ये परीक्षाएं 6 से 12 मार्च के बीच आयोजित की गईं ।

10.34 AM:नकल रोकने की सख्ती की वजह से कुल 11,27,800 (17%) छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी थी। 1,146 छात्रों को नकल करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने 136 छात्रों के खिलाफ केस भी दर्ज किए थे।

10.12 AM:इस बार परीक्षा में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। पुलिस ने भी गलत हरकतें रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी।

10.05 AM: कॉपियों की जांच 17 मार्च से 248 सेंटरों पर शुरू हुई थी। इसके लिए 140,000 टीचर्स लगाए गए थे। इन सभी पर लोकल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी गई थी।

कैसे चेक करें रिजल्ट?

- 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स चेक करने के लिए DainikBhaskar.comपर लॉगिन करें। मांगी गई जानकारी जैसे रोल नम्बर, नाम और डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथी भरें। इसके बाद सबमिट बटन क्लिक करें।

- 10वीं के लिए https://www.bhaskar.com/india-result/up-board-10th-result.html

- 12वीं के लिए https://www.bhaskar.com/india-result/up-board-12th-result.html

- आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर जा सकते हैं।

- upmsp.edu.in पर भी परीक्षा परिणाम चेक किए जा सकते हैं।

धैर्य और संयम रखें

- करीब 67 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है। जाहिर सी बात है अगर लाखों लोग एक साथ वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो वो क्रैश कर सकती है। कई बार ऐसा देखा भी गया है। इन हालात में आप शांत रहें और धैर्य बनाए रखें। कुछ देर बाद जैसे ही वेबसाइट पर ट्रैफिक कम होगा तो आप आराम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

इन हालात में क्या करें?

- मान लीजिए, आपने अपनी डिटेल्स सबमिट कर दी हैं। और इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है या फिर कोई भी ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इस हालात में आप समझ जाइए कि वेबसाइट क्रैश हो चुकी है। इसलिए, कुछ देर इंतजार करें। वेबसाइट पर जैसे ही लोड कम होगा, आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे।