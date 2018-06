संत कबीर की मजार पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फर की टोपी पहनने से इनकार

नई दिल्ली.आज संत कबीरदास की 600वीं जयंती है। प्रधानमंत्री ने मगहर में मौजूद कबीरदास की मजार पर चादर चढ़ाई। इसके बाद भाषण दिया। इसमें उन्होंने कबीर वाणी का जिक्र किया। लेकिन, इसके पहले एक घटना ने सबका ध्यान खींचा। दरअसल, प्रधानमंत्री के मगहर दौरे से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंतजामों का जायजा लेने के लिए कबीर की मजार पर पहुंचे। यहां मौजूद मजार के कर्मचारियों ने उन्हें फर की टोपी पहनने के लिए दी तो योगी आदित्नाथ ने इसे पहनने से इनकार कर दिया।

क्या है मामला?

- योगी आदित्यनाथ मगहर में संत कबीरदास की मजार पर पहुंचे। पहले बाहर के इंतजामों को देखा। इसके बाद मजार के खिदमदगारों के साथ मजार वाले स्थान पर पहुंचे। यह एक कमरे में है। यहां जैसे ही वो पहुंचे तो मजार के स्टाफ ने उन्हें संत कबीर द्वारा पहनी जाने वाली फर की एक टोपी दी। इसे योगी के सिर पर रखने की कोशिश की तो योगी ने इसे पहनने से इनकार कर दिया। जब कर्मचारी ने उन्हें योगी के हाथों में सौंपना चाहा तो योगी ने लौटा दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है।

#WATCH: UP CM Yogi Adityanath refuses to wear karakul cap offered to him at Sant Kabir's Mazar in Maghar. (27.06.2018) pic.twitter.com/MYb9Mar3WP