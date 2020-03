Dainik Bhaskar Mar 05, 2020, 10:04 AM IST

लेबनान. अमेरिका के टेनेसी राज्य के लेबनान शहर स्थित फ्रेंडशिप क्रिश्चियन स्कूल के 8वीं क्लास का छात्र एलेक्स जॉनसन अपने राज्य के 10 विधायकों को उसके जैसी व्हील चेयर पर दिनभर बिताने के लिए राजी करने में सफल रहा। एलेक्स ने जनप्रतिनिधियों को यह अनुभव कराया कि व्हील चेयर पर बैठने वाले कैसी स्थितियों का सामना करते हैं, उनकी तकलीफ क्या होती है। यह एक ऐसा पाठ था, जिसे ये जनप्रतिनिधि जीवनभर याद रखेंगे। यह मामला तीन हफ्ते पहले का है। लेकिन हाल ही में टेनेसी हाउस से जारी एक प्रेस नोट में जनप्रतिनिधि बॉयड ने बताया कि एलेक्स ने ‘स्पेंड ए डे इन माय व्हील्स’ नामक एक चुनौती को एक गेम की तरह करने के लिए जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था।

इसके बाद 10 जनप्रतिनिधियों ने उसकी चुनौती स्वीकार की और हाउस ऑफ टेनेसी में एलेक्स के साथ उसके जैसी व्हील चेयर पर बैठकर दिनभर का काम निपटाया। यह अनुभव सभी के लिए बहुत कष्टदायक रहा। ऐसा कर हमें समझ आया कि दिव्यांगों पर क्या गुजरती होगी। यह सभी की आंखें खोलने वाला अनुभव रहा। हम कोशिश करेंगे कि दिव्यांगों के अनुकूल कानून पारित कर सकें। बॉयड ने कहा है कि एलेक्स अद्भुत बच्चा है। उसने अपनी दिव्यांगता का उपयोग दूसरों को शिक्षित करने की क्षमता के रूप में किया है। हम सभी लोग उसके काम का समर्थन करते हैं।

