Dainik Bhaskar Dec 31, 2019, 11:49 AM IST

जोहांसबर्ग. दक्षिण अफ्रीका के ओआर टांबो एयरपोर्ट पर एक 10 साल के लड़के की टी-शर्ट अधिकारियों ने बदलवा दी। वह परिवार के साथ 17 दिसंबर को न्यूजीलैंड से अफ्रीका की यात्रा पर गया था। चेक इन प्रक्रिया के दौरान दादा-दादी के साथ पहुंचे स्टीव लुकस की टी-शर्ट पर सांप बना हुआ था। अधिकारियों ने बच्चे को प्लेन में बोर्डिंग से पहले अपनी टी-शर्ट बदलने के लिए कहा। उनका तर्क था, सांप की तस्वीर से प्लेन के यात्री और क्रू मेंबर असहज हो सकते हैं। लिहाजा या तो बच्चा टी शर्ट उतारकर दूसरी पहने या फिर सांप के प्रिंट को दूसरे कपड़े से छिपा दें।

लुकस की मां मार्गा और पिता स्टीव ने बताया, उनका बेटा काले रंग की टी-शर्ट पहने था। इस पर हरे रंग के सांप का प्रिंट था। देखने पर यह लुकस के कांधे से उतरता हुआ नजर आता था। इसे देखते ही जोहांसबर्ग के ओआर टांबो एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा, प्लेन में स्नेक टॉय या फिर इसके प्रिंट वाले कपड़े पहनकर बोर्ड होने की इजाजत नहीं है। हम कोई विवाद नहीं चाहते थे, लिहाजा लुकस की टी-शर्ट को उल्टाकर पहना दिया। इससे सांप की तस्वीर अंदर छिप गई।

कंपनी से कपड़ों से जुड़े नियम मांगें

इस घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने ई-मेल कर एयरपोर्ट कंपनी से बोर्डिंग के दौरान कपड़ों से जुड़े नियमों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। मेल में लिखा, आपका धन्यवाद हमने यह नियम जाना, लेकिन यह भी बताने का कष्ट करें कि एयरपोर्ट पर और किस तरह के कपड़ों को पहनकर चेक इन नहीं किया जा सकता है। इस बारे में एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा, ‘सुरक्षा अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे किसी भी असहज स्थिति उत्पन्न करने वाले तत्व को एयरपोर्ट और विमान के अंदर जाने से रोक सकते हैं। लड़के की टी-शर्ट पर सांप प्रिंट ऐसी स्थिति ला सकता था।’

A Boy, 10, is forced to take his shirt off before boarding a flight from #NewZealand to #SouthAfrica because it had a picture of a reptile on it ✈️😬 pic.twitter.com/T0O6DqfBDo