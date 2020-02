Dainik Bhaskar Feb 23, 2020, 09:18 AM IST

लंदन. इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक 10 साल का फैन उस समय चौंक गया, जब लिवरपूल के मैनेजर जुर्गेन क्लोप ने उसके लिखे लैटर का जवाब भी दिया। 10 साल के डराघ कुर्ले ने 52 साल के जर्मन मैनेजर क्लोप को लिखा कि वे कुछ मैच हार जाएं ताकि उनकी टीम इस सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब न जीत सके।

डराघ ने लिखा, ‘अगर आप 9 मैच और जीत जाते हैं तो इंग्लिश फुटबॉल में सबसे ज्यादा मैच में अजेय रहने का रिकॉर्ड बना लेंगे। यूनाइटेड के फैन होने के नाते मेरे लिए यह बहुत दुखद बात होगी। इसलिए लिवरपूल जब अगली बार खेले तो आप कृपया हार जाएं।’

