लंदन. ऑफिस में कर्मचारी ज्यादा वक्त टॉयलेट में खराब न करें, इसके लिए ब्रिटिश स्टार्टअप 'स्टैंडर्ड टॉयलेट' ने 13 डिग्री झुकी हुई सीट बनाई है। कंपनी का कहना है कि इसके इस्तेमाल से बाथरूम में बिताए जाने वाला समय घटाया जा सकेगा। स्टार्टअप के मुताबिक, लोग इस सीट पर 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकेंगे।



इस डिजाइन को ब्रिटिश टॉयलेट एसोसिएशन (बीटीए) की मदद से बनाया गया है। यह परंपरागत सीटों से अलग है। सामने की ओर से यह झुकी है। इससे, इस पर बैठने वालों के पैरों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। साथ व्यक्ति नीचे की और खिसकने लगता है, जिससे उसे असहज महसूस होता है। परिणामस्वरूप सीट पर चाहकर भी ज्यादा देर तक बैठा नहीं जा सकता है।

'युवा जिंदगी के करीब 416 दिन बाथरूम में गुजार देते हैं'

जुलाई 2019 में हेल्थ एंड सेफ्टी सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कंपनी Protecting.co.uk ने एक सर्वे करवाया था। इसके मुताबिक, यूके के 8 शहरों में करीब 3500 कर्मचारी लंबे टॉयलेट ब्रेक पर जाते हैं। इस सर्वे में पता चला था कि लंदन में कर्मचारी करीब 28 मिनट, लीड्स में 14 मिनट और बर्मिघम में 5 मिनट का टॉयलेट ब्रेक लेते हैं। वहीं, हाल ही में बीएंडक्यू बाथरूम की एक स्टडी में पता चला है कि यूके में युवा अपनी जिंदगी के करीब 416 दिन बाथरूम में गुजार देते हैं।

सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक उड़ाया

इस टॉयलेट का सोशल मीडिया पर भी मजाक बनाया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, " हो सकता है कि पीछे की तरफ से बैठने आसानी हो।"

