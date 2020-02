Dainik Bhaskar Feb 08, 2020, 01:02 PM IST

अर्जेंटीन रिसर्च बेस. पृथ्वी के दक्षिणी धुव्र अंटार्कटिका महाद्वीप के अर्जेंटीन रिसर्च बेस ने पोलार रीजन में सबसे अधिक तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में गुरुवार को दर्ज यह तापमान अब तक सबसे गर्म दिन रहा है। इससे पहले मार्च 2015 में इस द्वीप पर 17.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया था, नए रिकॉर्ड से पहले तक यह सबसे अधिक था। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की प्रवक्ता क्लेयर नलिस ने जिनेवा में बताया, ‘‘यह ऐसा तापमान है जो आपको अंटार्कटिका में गर्मियों के दौरान भी नहीं मिलेगा।’’

क्लेयर नलिस के मुताबिक, अंटार्कटिका के तापमान में बीते 50 साल के दौरान 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के 87% ग्लेशियर धीरे-धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। ग्लेशियरों की कम होती बर्फ की गति बीते 12 साल में सबसे तेज देखी गई। वैज्ञानिक इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को कारण मान रहे हैं। पिघलती बर्फ से इस सदी के अंत तक समुद्रों का जलस्तर करीब 10 फीट तक बढ़ेगा। इससे दुनिया के तटीय शहरों को खतरा होगा और हम सबसे बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं।

उतरी ध्रुव पर 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान

नलिस ने बताया, 1979 से लेकर 2017 तक अंटार्कटिका की आइस शीट में 6 परतों के सालाना क्षरण की दर बढ़ी है। अंटार्कटिका में जनवरी 1982 में तापमान माइनस 19.8 डिग्री सेल्सियस था, जो अब 18.3 तक पहुंच चुका है। जुलाई 2019 में उत्तरी ध्रुव आर्कटिक के कनाडा स्थित एल्समेयर आईलैंड में 21 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था।

The Argentine research base Esperanza, on the northern tip of #Antarctic Peninsula, saw a new record temperature of 18.3°C today (old one 17.5°C on 24 March 2015), per @SMN_Argentina.

Details of previous record at https://t.co/19Un83mmHn#ClimateChange pic.twitter.com/ZKvzr765Am