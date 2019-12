Dainik Bhaskar Dec 28, 2019, 07:39 PM IST

नई दिल्ली. एक गर्भवती महिला आज सुबह जब हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुई तब उसे यह अहसास नहीं था कि यह यात्रा उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात लेकर आएगी। उसने यात्रा के दौरान ट्रेन में ही एक प्रीमैच्चोर बच्ची को जन्म दिया। इसमें मिलिट्री हॉस्पिटल में तैनात दो महिला कैप्टन ने मदद की। भारतीय सेना ने अपने ट्विटर हैंडल से बच्चे की तस्वीर शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला को अचानक लेबर पेन उठा। अच्छी बात यह रही कि उस ट्रेन में गुरदासपुर (पंजाब) के मिलिट्री हॉस्पिटल में तैनात कैप्टन ललिता और कैप्टन अमनदीप भी मौजूद थीं। उन्होंने हालात को समझा और फौरन महिला की डिलीवरी में मदद की। सेना ने बताया कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

Captain Lalitha & Captain Amandeep, #IndianArmy 172 Military Hospital, facilitated in premature delivery of a passenger while traveling on Howrah Express.

Both mother & baby are hale & hearty.#NationFirst#WeCare pic.twitter.com/AFQGybwJJ6