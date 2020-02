Dainik Bhaskar Feb 20, 2020, 12:12 PM IST

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर एक मकड़ी के जाल बुनने का वीडियो वायरल हो रहा है। 21 सेकंड के वीडियो में मकड़ी बेहद कुशलता से बिना रुके जाल बुन रही है। इसे आईएफएस अफसर प्रवीण कासवान ने ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, 'आप खुद को परफेक्‍शनिस्‍ट कहते हैं। प्रकृति की पूर्णता को यहां देखिए।'

You call yourself perfectionist. Look at the perfection of #nature here, where a small organism is buidling a home. Not a single degree of flaw. Shared by a friend. pic.twitter.com/oVxWO5X1wz