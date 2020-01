Dainik Bhaskar Jan 23, 2020, 04:41 PM IST

अंकारा. जॉर्जिया सीमा के नजदीक तुर्की के उत्तर पूर्वी शहर आर्टविन में कस्टम अधिकारियों ने मंगलवार को कार के एक गेट से 5 हजार छोटे कछुओं को निकालकर बचाया है। अधिकारियों को इनकी तस्करी की सूचना मिली थी। जांच के दौरान जब कार के दरवाजे की शील्ड को हटाकर देखा तो सभी हैरान रह गए। कार के डोर फ्रेम में इन जीवों को एक साथ भरकर बंद किया गया था। इन कछुओं का आकार सिक्कों जितना है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कछुओं की तस्करी के लिए रूसी पासपोर्ट धारी एक आरोपी पर (6,500 तुर्की लीरा) 78 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कछुओं को जब्त कर वन संरक्षण और राष्ट्रीय उद्यान कार्यालय में पहुंचाया है।

Turkish customs officers discovered over 5,000 turtles hidden in the door frames of a car in north-eastern town of Artvin pic.twitter.com/IiMvSl2OmW