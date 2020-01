Dainik Bhaskar Jan 23, 2020, 02:49 PM IST

अमृतसर. पंजाब के अमृतसर में रहने वाले एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक बलजिंदर सिंह ने 71 हजार टूथपिक्स को आपस में जोड़कर तिरंगा बनाया है। इसे 71वें गणतंत्र दिवस को समर्पित किया गया है। उन्हें तिरंगे को बनाने में 40 दिनों का वक्त लगा।

Punjab: A government school teacher, Baljinder Singh from Amritsar has made a national flag using toothpicks. He says,"I have made the national flag using 71,000 toothpicks to mark the 71st Republic day. It took me 40 days to complete it". pic.twitter.com/MO8eOg5bbw