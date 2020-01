Dainik Bhaskar Jan 19, 2020, 04:04 PM IST

लिवरपूल. 55 साल का एक व्यक्ति ने अंडरवियर पहनकर 1600 किलोमीटर के सफर पर है। इनका असली नाम माइकल कुलन है। ये लोगों के बीच स्पीडो मिक नाम से चर्चित हैं। लिवरपूल सिटी के रहने वाले कुलन सड़कों पर घूमते, स्टेडियम में जाते। मौसम चाहे कैसा भी रहे शरीर पर सिर्फ एक अंडरवेयर और एक बेनी (खिलाड़ियों द्वारा पहना जाने वाले एक तरह का कैप) पहनते हैं। इस सफर के दौरान उन्होंने रास्ते में बर्फबारी और बारिश का सामना भी किया। वह चैरिटी के लिए 92 लाख रुपयों (100,000 पाउंड) को जोड़कर दान करना चाहते हैं। यह फंड जरूरतमंद बच्चों के लिए दिया जाएगा।

स्पीडो मिक की यह यात्रा स्कॉटलैंड के ऊपरी भाग जॉन ओ'ग्रोट्स से शुरू हुई और लिवरपूल और लंदन होते हुए इंग्लैंड में समाप्त होगी। उन्होंने चैरिटी के एक सामुदायिक कंपनी लीव द लाइट ऑन बनाई है। इसका लक्ष्य उन लोगों को मदद करना है जो अलग-थलग महसूस करते हैं। गोफंडमी पेज के मुताबिक, कुलन को उम्मीद है कि वह लगभग 800 किलोमीटर के यात्रा के दौरान ही 92 लाख रुपयों (100,000 पाउंड) का इंतजाम कर लेंगे। फिलहाल उनके पास 81 लाख रुपए (88,000 पाउंड) जमा हो चुके हैं।

पैर में चोट लगने से एक सप्ताह रुका अभियान

पिछले शुक्रवार को कुलन के पैर में चोट लग गई थी। डॉक्टरों की सलाह पर कुलन को अपका अभियान एक सप्ताह रोकना पड़ा था। फिर जब जब वह एवरटन के फिंच फार्म पर पहुंचे तब उनके फिजियोथैरेपिस्ट ने उन्हें पूरी तरह आराम करने के लिए कहा। अब जब उनकी चोट पूरी तरह ठीक हो गई है, तो कुलन अपनी यात्रा को फिर शुरू कर रहे हैं। उनकी चोट को देखते हुए गोफंडमी की ओर से भी उन्हें 92000 रुपए (1000पाउंड) का दान मिला था।

आइडिया 2014 में आया

अंडरवेयर में घूमने और यात्रा का आइडिया उन्हें 2014 में आया, जब उन्होंने 50 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल को पार किया था, लेकिन वह इसे तुरंत शुरू नहीं कर सके। 2017 में उन्होंने अंडरवेयर पहनकर ही 1126 किलोमीटर का सफर किया। इस दौरान लोगों से मिले प्यार और दान ने उन्हें मोटीवेट किया। इसके बाद कुलन जरूरतमंदों की मदद के लिए कंपनी बनाई और अब नए सफर पर हैं।

Thank you to everyone who came to see me off this morning in #Ormskirk . I cannot believe how much support You are all showing me. I was really worried about my calf but we made it in the end . I got stopped so many times that it took me over 7 hours to walk a 4 hour journey 🤣🥶 pic.twitter.com/bVVzAGZp93