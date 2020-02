Dainik Bhaskar Feb 19, 2020, 02:59 PM IST

डेट्रोइट. अमेरिका के डेट्रोइट रॉक सिटी में स्टेज पर परफार्म करते हुए सिंगर के बालों में आग लगने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो हिप-हॉप सिंगर बॉबी जेनसन गिटार बजाने के साथ गाना गाते हुए दिख रहे हैं। इसी दौरान स्टेज के पीछे हुई आतिशबाजी (फायरवर्क्स) से एक चिंगारी उठी और सिंगर के बालों में सुलगने लगी। कुछ ही सेकंड में बालों में खासी आग जलने लगी। इसके भी सिंगर ने न तो अपना गाना बंद किया और न ही गिटार बजाना। हालांकि साथी कलाकारों स्थिति को देखते हुए तुरंत ही बालों से आग बुझा दी।

The most rock and roll thing you will ever see 😂 pic.twitter.com/uMyMQ7NQV6