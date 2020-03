Dainik Bhaskar Mar 09, 2020, 01:17 PM IST

शोपियां. जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच सोमवार को हुई मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए। सैन्य सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षाबलों को रेबेने ख्वाजापोरा इलाके में 3 आतंकियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इनपुट मिलने पर आरपीएफ, राष्ट्रीय रायफल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त पार्टी मौके पर पहुंची, तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी मारे गए।

#Encounter has started at #Shopian. Police & security forces are on the job. Further details shall follow. @JmuKmrPolice