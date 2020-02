Dainik Bhaskar Feb 21, 2020, 10:49 PM IST

न्यूयॉर्क. भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर एपल के सीईओ टिम कुक का पीछा करने और उन्हें धमकी देने का आरोप लगा है। टेक कंपनी एपल के मुताबिक, राकेश शर्मा ने पिछले दो महीने में दो बार कुक की पालो ऑल्टो प्रॉपर्टी में जबरन घुसकर उन्हें फूल और शैंपेन देने की कोशिश की थी। जनवरी में भी राकेश कुक के घर बिना किसी अनुमति के घुसा था।

उधर, राकेश का कहना है कि एपल ने उसका मजाक उड़ाया और जब वह हॉस्पिटल में भर्ती था, तब जान से मारने की धमकी भी दी गई। राकेश सैन फ्रांसिस्को में रहता है। एपल की शिकायत के बाद स्थानीय कोर्ट ने राकेश को टिम कुक से दूर रहने के आदेश दिए हैं। यह आदेश अगली सुनवाई 3 मार्च तक लागू रहेगा।

दस्तावेजों से खुलासा

इस पूरे मामले का खुलासा वन जीरो के लेखक डेव गेर्शगोर्न ने किया। उन्हें इससे जुड़े दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। डेव ने इन दस्तावेजों को ट्विटर पर भी शेयर किया। इनमें एपल के एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन के लिए ग्लोबल सिक्युरिटी स्पेशलिस्ट विलियम बुर्न्स का कोर्ट में दिया गया बयान भी शामिल है। बुर्न्स एपल की एग्जीक्यूटिव टीम को सुरक्षा प्रदान करता है। दस्तावेज के मुताबिक, टिम को परेशान करने वाला व्यक्ति राकेश शर्मा है। इसने 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को टिम कुक को फोन किया और वॉइस मेल छोड़े। इसके बाद उसने कुक का पीछा करना शुरू किया। गवाही के अनुसार, वह पिछले साल 4 दिसंबर को पालो ऑल्टो में कुक की निजी संपत्ति पर पीछा करता दिखाई दिया और फूल और शैंपेन की एक बोतल पहुंचाने की कोशिश की। दस्तावेजों के अनुसार, आरोपी ट्विटर पर भी कुक को फॉलो करता और अश्लील तस्वीरें पोस्ट करता था।

