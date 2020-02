Dainik Bhaskar Feb 12, 2020, 12:29 PM IST

कोलोराडो. हिरणों को देखकर उन्हें नजरअंदाज करना कठिन होता है। ऐसे ही मोह में अमेरिका के कोलोराडो की एक महिला फंस गई। दरअसल, उसने घर के नजदीक आए तीन हिरणों को अपने घर में बुलाया और लिविंग रूम तक ले गई। इसके बाद खाने को ब्रेड और फ्रूट दिए। भूखे हिरणों ने इन्हें खा लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब इसकी जानकारी पार्क और वन्यजीव अधिकारियों को हुई तो उन्होंने महिला पर 39172 (550 डॉलर) हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

कोलोराडो पार्क एंड वाइल्डलाइफ्ज नॉर्थ-ईस्ट रीजन के वन्य अधिकारियों का कहना है, ‘‘कोलोराडो में जंगली जानवर को पालतू बनाना गैर कानूनी है। महिला ने वन्य जीवों की प्राकृतिक आदतों से छेड़छाड़ की है। वे फल और ब्रेड खाने के लिए आदी नहीं हैं। यदि हिरणों का झुंड दरवाजे तक आया भी था तो उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए था।’’ जुर्माना पर लोरी डिक्शन ने कहा, ‘‘मैं कई सालों से वेटनरी टेक्नीशियन हूं और कई जानवरों के साथ सहज रूप से काम कर चुकी हूं। मेरा मानना है कि यदि वे हमारे पास आते हैं, तो वे हमारी मदद चाहते हैं। इसी कारण मैंने हिरणों को फल खिलाए थे।’’

These egregious acts of feeding wildlife need to stop. It is selfish and dangerous, for both the animals and people, plus it is illegal.



Let wildlife be wild, these animals are not pets. pic.twitter.com/IK7FlDll5s