Dainik Bhaskar Dec 07, 2019, 02:39 PM IST

वॉशिंगटन. केंट काउंटी के 23वें अडप्टेशन डे पर मिशिगन के एक बच्चे को गोद देने की कार्रवाई गुरुवार को पूरी हुई। यह दिन 5 साल के माइकल क्लैक जूनियर के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। लिहाजा माइकल जज पैट्रिशिया गार्डन के कोर्टरूम में पूरे किंडरगार्टन क्लास के बच्चों को लेकर कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के दौरान बच्चा अपने माता-पिता के साथ आगे बैठा जबकि उसकी साथी बच्चे पीछे बैठे हुए थे।

केंट काउंटी ने फेसबुक पर बच्चे की भावनात्मक तस्वीर पोस्ट की। पोस्ट में लिखा- माइकल अपने गोद लेने के गवाह के लिए अपनी पूरी किंडरगार्टन क्लास को साथ लाया। अदालत में हुई गोद लेने की प्रक्रिया पर एक अन्य पोस्ट में कोर्ट ने लिखा- जज पैट्रिशिया गार्डन के कोर्टरूम में हर आंख नम रही। तस्वीर में माइकल के पीछे किंडरगार्टन के बच्चे कतार में बैठे हैं। बच्चे कागज के दिल को लहरा रहे हैं और उनके सामने माइकल अपने होने वाले माता पिता के साथ बैठा है और उसने हाथ पीछे की ओर कर रखे हैं।

लोगों ने अपने गोद लेने की कहानी साझा कीं

फेसबुक पर यह पोस्ट 118,000 से अधिक बार शेयर हो चुकी है। कमेंट में लोगों ने अपने गोद लेने की व्यक्तिगत कहानियों को साझा कीं और दिल खोलकर प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ ने अपने दत्तक माता-पिता और बच्चों की तस्वीरें भी शेयर की है। इस का वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। इसमें माइकल को उसे गोद लेने वाले पिता पीठ पर उठाए हुए हैं। वहीं, पत्रकारों से बात करते वक्त अपने पिता को रोकते हुए माइकल कहता है- मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमें खुशी हुई

मिशिगन सुप्रीम कोर्ट ने #AdoptionEqualsLove का उपयोग करते हुए माइकल के फोटो और वीडियो पोस्ट किए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ट्वीट में कहा- उसके (माइकल) के विशेष दिन को साझा करने पर बहुत खुशी हो रही है। किंगडरगार्टन के शिक्षक ने क्लास को माइकल को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया था। माइकल के माता-पिता के नामों की जानकारी नहीं दी गई है।

