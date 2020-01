Dainik Bhaskar Jan 12, 2020, 12:06 PM IST

ओहियो (अमेरिका). कैंसर से लड़ रहा 6 साल का लड़का जब अपनी आखिरी दौर की कीमियोथैरेपी के बाद अपने स्कूल पहुंचा तो साथियों और शिक्षकों ने उसका जोरदार स्वागत किया। स्कूल के गेट से क्लास तक खड़े होकर ताली बजाई और उसका हौसला बढ़ाया। जॉन ओलिवर जिप्पी तीन साल बाद स्कूल लौटा था। उसने बताया कि मैंने ऐसे स्वागत की उम्मीद नहीं की थी। मुझे अच्छा लगा। स्कूल का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है।

जॉन को 2016 में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का पता चला था। तब वह सिर्फ तीन साल था। उसके पिता जॉन जिप्पी ने बताया कि 27 दिसंबर को उसकी आखिरी कीमियोथैरेपी हुई थी। अब वह स्वस्थ है। उसने शुक्रवार से फिर स्कूल जाना शुरू किया है। स्कूल पहुंचते ही उसके स्वागत से वे अभिभूत हो गए।

तीन साल बेहद मुश्किल भरे थे

ओलिवर के माता-पिता ने बताया कि तीन साल बेहद मुश्किल भरे थे। 2016 में एक दिन वह अचानक गिर गया और उसका सिर बेड से जा लगा। हम उसे फौरान डॉक्टर के पास ले गए। बहुत सारे टेस्ट किए गए। एक दिन शाम को डॉक्टर का फोन आया कि उसे फौरन अस्पताल में भर्ती किए जाने की जरूरत है। तब हमें पता चला कि उसे कैंसर है। इलाज के दौरान हमारा जैसे सबकुछ रुक गया था। बस एक ही चिंता रहती कि कैसे भी इसे ठीक किया जाए।

ओलिवर की वापसी पर साथी खुशी से झूम उठे

सेंट हेलन कैथोलिक स्कूल के प्राचार्य पैट्रिक गान्नोन ने बताया कि यह वक्त ओलिवर के लिए बेहद कठिन था, लेकिन क्लास में उसकी वापसी पर उसके साथी बेहद खुश थे। स्कूल से उसे हर तरह का सपोर्ट दिया गया। पिता ने भी कहा कि मैं परिवार, दोस्तों, स्कूल और अस्पताल को शुक्रिया कहना चाहूंगा कि क्योंकि सभी ने मदद और सहयोग किया।

STANDING OVATION. 👏👏👏 6-year-old John Oliver Zippay just finished his 3-year-long battle with leukemia and took his final chemo treatment. To celebrate, his entire school greeted him with a standing ovation. Beautiful moment. #Chemo #Leukemia pic.twitter.com/qbZWNYKS8e