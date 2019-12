Dainik Bhaskar Dec 14, 2019, 04:50 PM IST

वॉशिंगटन. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 16 साल की स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को गुस्से पर काबू करने की सलाह देने के बाद पूर्व अमेरिकी फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने ग्रेटा के सपोर्ट में शुक्रवार को ट्वीट किया। मिशेल ने ग्रेटा के लिए लिखा, ‘‘किसी के लिए भी अपनी चमक कम मत करो...तुम संदेह करने वालों को नजरअंदाज करो और जानो कि लाखों लोग तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं।’’ सबसे कम उम्र में 2019 की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा ने ट्रम्प के ट्वीट को ही अपना ट्विटर स्टेटस बना लिया था। जिसके बाद से ट्रम्प को ट्रोल किया जाने लगा था।

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on.