एक आईटी कंपनी में काम कर रहे मैथ्यू थोमस ने ट्विवट करते हुए अमेजन से प्रोडक्ट की जांच करने की बात लिखी है। मैथ्यू ने अमेजन को टैग करते हुए लिखा, क्या आप इसे चेक कर सकते हैं, कौन है जो नेचुरल कोकोनट शेल कप 1,365 रुपए में बेच रहा है? हम 35 रुपए में नारियल खरीदते हैं और केरल में इसके लिए कोई भुगतान नहीं करता है।

@amazon @AmazonHelp Can you check this seller who is selling #Natural Coconut Shell Cup for RS 1365? We buy coconut for 35 RS and in #Kerala we don't pay. How natural can this be than the one that we buy? # https://t.co/vpFCtAfcBM pic.twitter.com/IWuu3p5G8t