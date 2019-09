Dainik Bhaskar Sep 27, 2019, 02:26 PM IST

जॉर्जिया. लॉरेंसविले के ग्विनेट कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपनी एक छात्र के बेटे को तीन घंटे पीठ पर उठाए रखा, ताकि वह लेक्चर अटेंड कर सके। इस घटना से जुड़ा एक फोटो वायरल हो रहा है। इसे प्रोफेसर की बेटी ने 20 सितंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसे अब तक 57 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। पोस्ट को करीब 11 हजार से ज्यादा बार रिट्वीट किया गया।

दरअसल, डॉ. रमता सिसोको सिसे ग्विनेट कॉलेज में बायोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाती हैं। कुछ दिन पहले उनकी एक स्टूडेंट अपने बच्चे के साथ आई। उसने बताया कि आज उनके बच्चे की देखभाल के लिए कोई बेबीसिटर उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसे में उसे यदि अपने बच्चे के साथ क्लास में बैठने की अनुमति मिले तो वह आकर पढ़ाई कर सकती है। प्रोफेसर सिस ने बताया, वह पढ़ाई में बहुत अच्छी और मेहनती है। फिर परीक्षा भी नजदीक है। इसलिए मैंने भी मना नहीं किया।

my mom is my role model.



her student couldn’t find a babysitter today & being the true African mother that she is, taught a THREE hour class with the baby on her back & fed him.



I’m so blessed to be raised by a woman who loves the world as much as her own children. pic.twitter.com/6yuynJhuPw