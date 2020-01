Dainik Bhaskar Jan 21, 2020, 12:58 PM IST

कैलिफोर्निया. अमेरिका में एक चट्टान से 'फायरफॉल' वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे दो दिन में 30 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसे रविवार को @CaliaDomenico ने ट्विटर पर शेयर किया था। जिस ने भी इस हैरान करने वाले वीडियो को देखा उसके सामने कई सवाल खड़े हुई कि आखिर यह कैसे ऐसा हो रहा है? क्या वाकई आग चट्टान से नीचे की तरफ गिर रही है। इसका जवाब है- नहीं।

यह एक साधारण वाटरफॉल है। यह वीडियो डोमेनिसो कालिया ने कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क में बनाया और अपने ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट कर दिया। @CaliaDomenico की पोस्ट पर @Alsmoviegroove यूजर्स पोस्ट कर लिखा है। हमारे पास वह हकीकत में है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं। अंतर इतना है कि यह फायरफाल नीचे नहीं गिर रहा, बल्कि ऊपर की ओर उठ रहा है। यूजर्स ने पोस्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की एक घाटी की फोटो शेयर की है, जिसमें घाटी के तल से ऊंचाई तक आग लगी हुई है।

We have those in Australia, although as you'd expect they go up, not down. pic.twitter.com/CQWoFnM2Qu