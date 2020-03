दैनिक भास्कर Mar 17, 2020, 09:01 AM IST

नई दिल्ली. आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की। कैप्शन में लिखा- ‘लोग सोशल डिस्टेंस’बना रहे हैं। ऐसे में यह मेरी कैप्शन प्रतियोगिता के लिए अच्छा समय है। हिंदी और अंग्रेजी में कैप्शन देने वालों को एक-एक कार दी जाएगी। एंट्री सोमवार शाम 6 तक खुली रही। प्रतियोगिता जीतने के लिए लोगों ने कैप्शन लिखे। इनमें ‘होम डिलीवरी’, ‘इसे कहते हैं घर चलाना’, ‘पहिए पर रोजगार’ और ‘जीवन चलने का नाम’ जैसे कैप्शन टॉप में रहे।

Work from home

Vs

Work with home https://t.co/cnKMNpbqBD