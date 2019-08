Dainik Bhaskar Aug 17, 2019, 02:22 PM IST

मुंबई. ट्ववीटर यूजर विपुल एमपी3 ने 13 अगस्त को महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को ट्वीट किया। इसमें यूजर ने लिखा वह आनंद महिंद्रा का बहुत बड़ा प्रसंशक है। क्या महिंद्रा उसे जन्मदिन पर थार एसयूवी उपहार में दे सकते हैं। इसके जवाब में आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर यूजर को हुट्स्पा (chutzpah) शब्द लिखा। महिंद्रा ने रिट्वीट किया, ‘उससे यार करो या उससे नफरत करो, विपुल के इस 'हुट्स्पा' के लिए पूरे अंक, लेकिन अफसोस आपको हां नहीं कह सकता। मेरा धंधा बंद हो जाएगा। बता दें, हुट्स्पा का मतलब अति आत्मविश्वास, दुस्साहस या गुस्ताखी करने वाले व्यक्ति के लिए होता है।

Word lesson of the day:

CHUTZPAH

/ˈxʊtspə,ˈhʊtspə/

noun

extreme self-confidence or audacity (usually used approvingly).

"love him or hate him, you have to admire Vipul’s chutzpah"

Full marks for chutzpah, Vipul, but unfortunately I can’t say yes. Mera dhandha bund ho jayega! 😊 https://t.co/wzsUsCZBkM