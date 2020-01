वायरल वीडियो में शिक्षिका बच्चों को बता रही है कि कैसे हमारे हाथ कैलकुलेटर हैं, वह 10 अंगुलियों से 9 का पहाड़ा सिखाती है

शाहरुख ने लिखा- इस आसान कैल्कुलेशन ने मेरी जिंदगी की कितनी परेशानी को सॉल्व कर दिया

Dainik Bhaskar Jan 22, 2020, 06:32 PM IST

मुंबई. महिंद्रा ग्रुप के चैयरमेन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इस बार उन्होंने गणित की शिक्षिका का वीडियो शेयर किया। वह क्लासरूम में बच्चों को अपनी 10 अंगुलियों पर 9 की काउंटिंग सिखा रही। महिंद्रा लिखते हैं कि काश यह मेरी मैथ्स टीचर होतीं तो मेरी इस सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होती है। आनंद के बाद शाहरुख भी इससे काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने आनंद के ट्वीट को शेयर करते लिखा- इसने मेरी जिंदगी कितनी आसान बना दी।

हालांकि, यह पता नहीं चल पाया कि यह शिक्षिका और स्कूल कहां से है, लेकिन यह वीडियो वायरल होने के बाद एक लाख से ज्यादा लोगों द्वारा देखा जा चुका है।

Can’t tell you how many of my life’s issues this one simple calculation has solved wow! Sending it to #byju to include it in their teaching methods. https://t.co/nC8qIojGVF — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 22, 2020

हालांकि, सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा कि क्या यह ट्रिक सभी नंबर पर एप्लाई हो सकती है? कुछ यूजर ने अपनी मल्टीप्लिकेशन की दूसरी ट्रिक भी शेयर कीं। कुछ ने महिंद्रा को शुक्रिया कहा।

This will work only on table of 9 !!

Table of 9 has got some more very interesting properties !! — Patriot (@Patriot21834741) January 22, 2020