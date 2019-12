Dainik Bhaskar Dec 28, 2019, 11:03 AM IST

जबलपुर. सैन्य परिवहन के दौरान होने वाले हादसे रोकने के लिए सेना ने इंटीग्रेटेड सेफ्टी सिस्टम विकसित किया है। सेना के ट्रकों में इस सिस्टम के लगने बाद चालक इसे शराब पीकर या बिना सीट बेल्ट बांधे नहीं चला सकेंगे। सिस्टम को सेना के कैप्टन ओंकार काले और उनकी टीम ने मिलकर तैयार किया है। यह सिस्टम चालक के अल्कोहल पीने की निगरानी करता है। यदि चालक ने शराब पी रखी है तो सिस्टम ट्रक को स्टार्ट ही नहीं करेगा।

इतना ही नहीं सेफ्टी सिस्टम चालक के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी काम करता है। इस इंटीग्रेटेड सेफ्टी सिस्टम का प्रयोग भारतीय सेना के लिए जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में निर्मित ट्रकों में किया गया और सफल भी रहा। सेना के अधिकारियों का कहना है, इससे हादसों में कमी आएगी।

