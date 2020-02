Dainik Bhaskar Feb 23, 2020, 11:09 AM IST

अमृतसर. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 24 फरवरी को भारत आ रहे हैं। ऐसे में देशभर में कई कलाकार यूएसए और इंडिया थीम पर पेंटिंग बना रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी खूब हो रही हैं। अमृतसर के पेंटिंग आर्टिस्ट जगजोत सिंह रूबल ने ट्रम्प की 10 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी पेंटिंग बनाई है। रूबल को इस पेंटिंग बनाने के लिए 20 दिन का समय लगा। रूबल का कहना है कि उनकी इच्छा इस पेंटिंग को अमेरिका की आर्ट गैलरी में प्रदर्शित करना है।

Punjab: Jagjot Singh Rubal, an artist from Amritsar gives final touches to the painting of the President of United States of America Donald J Trump who will be on a state visit to India on 24th & 25th February. pic.twitter.com/ibOmNAPANY

तमिलनाडु के थेनी में ट्रम्प के भारत दौरे पर फ्रूट कार्विंग में माहिर कलाकार एम. एलंचेजियन ने तरबूज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी की खास तस्वीर उकेरी। यह तस्वीर भी लोगों द्वारा खासी पसंद की जा रही है। फोटो को कुछ ही देर में 896 लाइक्स मिले। जबकि यह 96 बार रिट्वीट हो चुकी है।

गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन 10 साल की शिवांगी शर्मा ने भी पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग की थीम यू (यूएसए) एंड आई(इंडिया) है।

Painting has been made by my 10yr Old Daughter Shivangi Sharma in Respect of PM Narendra Modiji (She is a Big Fan of him), & President Donald Trump with U ( USA) & I ( India )theme near Motera Stadium, Ahmedabad.

India TV aired this.

She wanted to share with PM Narendra Modiji pic.twitter.com/4pTrJYvTJT