Dec 06, 2019

मियामी (अमेरिका). मियामी बीच पर लगी आर्ट बासेल में बुधवार को टेप लगा केला 85.81 लाख रुपए में बिका। आर्ट मार्केट वेबसाइट अर्टनेट के मुताबिक, तीन में से दो आर्ट एडिशन बिक चुके हैं और आखिरी की कीमत 1.07 करोड़ रुपए रखी गई है। यह आर्ट इटली के कलाकार मौरिजियो कैटेलन का है। इससे पहले इनकी सोने की टॉयलेट (18 कैरेट) काफी चर्चा में रही थी।

पेरोटिन गैलरी के ऑनर एमैनुअल पेरोटिन के मुताबिक, केला वैश्विक व्यापार का प्रतीक है। इसका दूसरा इस्तेमाल पारंपरिक मजाक के लिए किया जाता है। केले को मियामी के एक ग्रोसरी स्टोर से लाकर इस पर टेप लगाया गया। इसके साथ सत्यता का प्रमाण पत्र भी है जो केले के मालिक का फिट होना साबित करता है।

कमेडियन के लिए 15 साल में कैटेलन की पहली कलाकृति

पेरोटिस गैलरी के इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, इस टुकड़े की कीमत बताती है कि हम किस तरह का मूल्य तय करते हैं और किन वस्तुओं को महत्व देते हैं।

This banana taped to a wall sold for $120,000 at Art Basel