Dainik Bhaskar Feb 15, 2020, 11:18 AM IST

बेंगलुरु. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कुब्बन पार्क में वैलेंटाइन डे पर घोड़ा राजा और घोड़ी रानी की पारंपरिक तरीके से शादी कराई गई। इस दौरान घोड़े को धोती और शर्ट दिया गया। वहीं, घोड़ी को साड़ी के साथ मंगलसूत्र दिया गया।

नागराज ने केंद्र सरकार एक लाख रुपए और राज्य सरकार से 50 हजार रुपए नवविवाहित जोड़े के लिए देने का भी आग्रह किया है। ताकि शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को मिठाइयां और खाना खिलाया जा सके।

In Bengaluru, Raja (horse) and Rani (mare) get married on Valentine's Day!



