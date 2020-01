Dainik Bhaskar Jan 16, 2020, 09:35 PM IST

टोक्यो. जापान के फैशन टायकून युसाकू मीजावा के साथ चंद्रमा पर जाने के लिए 20 हजार लड़कियों ने आवेदन किया। उनसे जुड़ी डॉक्यूमेंट्री लाइव करने के पहले स्ट्रीमिंग सर्विस अबेमा टीवी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। युसाकू ने 12 जनवरी को कहा था कि उन्हें चंद्रमा की यात्रा के लिए 'एक लाइफ पार्टनर' की तलाश है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन निकालकर आवेदन मंगाए। पांच दिन में अच्छा रिस्पांस मिला है। 44 साल के युसाकू चांद पर जाने वाले पहले आम यात्री होंगे। वे 2023 में एलन मस्क के स्टारशिप रॉकेट से उड़ान भरेंगे। 1972 के बाद यह पहला मानव मून मिशन होगा।

मीजावा ने आज फिर ट्वीट कर बताया कि आवदेन करने की अंतिम तारीख 17 जनवरी है। उन्होंने पांच दिन पहले ऑनलाइन अपील में कहा था कि वह स्पेशल वुमन के साथ अनुभव साझा करना चाहते हैं। अपनी वेबसाइट पर 'प्लांड मैच-मेकिंग इवेंट' के तहत महिलाओं से आवेदन करने को कहा था। हाल में उनका गर्लफ्रैंड आयमे गोरिकी (27) के साथ ब्रेकअप हुआ था। युसाकू ने कहा था, ''मैं आज तक अपनी जिंदगी अपने ढंग से जिया हूं। मैं अब 44 साल का हो गया हूं और अकेला महसूस करने लगा हूं। अकेलेपन की यह भावना मेरे ऊपर हावी हो रही है। इस वजह से मैं पार्टनर चाहता हूं। मैं अंतरिक्ष के बाहर अपने प्यार को महसूस करना चाहता हूं और वहां का अनुभव साझा करना चाहता हूं।" मीजावा की नेटवर्थ करीब दो अरब डॉलर है।

The deadline to apply for a trip to the moon with me is tomorrow at 10am(JST). https://t.co/ZHiNFKqaaO