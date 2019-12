Dainik Bhaskar Dec 01, 2019, 02:10 PM IST

मॉस्को. रूस की राजधानी मॉस्को के एक आर्ट म्यूजियम में 2.5 इंच बुलेट प्रूफ ग्लास का सिंहासन लगाया है। इसमें 7 करोड़ (एक लाख डॉलर) रुपए से अधिक का कैश है। 29 नवंबर को सेट किए गए इस सिंहासन पर आम लोगों को बैठने के लिए आमंत्रित किया गया है।

सिंहासन का नाम एक्स10 मनी थ्रोन रखा गया है। इसे रूसी पॉप कलाकार एलेक्सी सर्जियेंको ने उद्यमी इगोर रयबाकोव के सहयोग से बनाया है। सिंहासन को बनाने और इस पर लोगों को बैठने के लिए बुलाने का मकसद रुपए की ताकत को महसूस कराना और इसे कमाने के लिए प्रेरित करना है।

सिंहासन पर बैंठे और लोग अमीर बनने की सोचे

रूसी पॉप कलाकार एलेक्सी सर्जियेंको, ‘‘यह सिंहासन उन लोगों को प्रेरणा देगा जो पैसे की ताकत को महसूस करते हैं और हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। मैं परियोजनाएं पर काम करता हूं। सैंकड़ों पूरे कर चुका हूं। आठ साल की उम्र से आर्ट प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूं। उनमें से बहुतों का लोगों पर कुछ प्रभाव है और कुछ उपयोगी भी हैं। यह सिंहासन इसलिए उपयोगी है क्योंकि मैं चाहता हूं, लोग पैसे के बारे में बात करें, उसके बारे में सोचे और अधिक कमाई करें। ताकि हमारा देश और धनवान बने, लोग अधिक अमीर बनें।

Russian entrepreneur Igor Rybakov and pop artist Alexei Sergiyenko have created a glass throne filled with a million dollars pic.twitter.com/UgixBAPy9l