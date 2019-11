Dainik Bhaskar Nov 02, 2019, 04:42 PM IST

रेजाविक. दस साल पहले आई आर्थिक मंदी में मैकडोनाल्ड्स ने आइसलैंड स्थित अपने तीन स्टोर को एक साथ बंद कर दिया था। इनमें से एक आउटलेट पर किया गया आखिरी हैमबर्गर और फ्राइस का आर्डर 10 साल बाद भी सुरक्षित है। 31 अक्टूबर 2009 को इसे आईसलैंड के रहने वाले हिजोर्टर स्मैरेसन ने आर्डर किया था।

स्पेस टूरिज्म के लिए संचार प्रबंधन का काम करने वाले हिजोर्टर स्मैरेसन ने मीडिया को बताया, ‘‘तब मुझसे किसी ने कहा था कि मैकडोनाल्ड्स का बर्गर खराब नहीं होता। इसीलिए मैंने इसे सुरक्षित रखने का फैसला किया था। कुछ दिन इसे मैंने गैराज में रखा। बाद में इसे नेशनल म्यूजियम को दे दिया गया।’’

‘‘म्यूजियम के बाद यह हैमबर्गर राजधानी रेजाविक के एक होटल में पहुंचा। लेकिन, अब यह बर्गर दक्षिणी आइसलैंड के थिकविबियर स्थित स्नोत्रा हाउस के हॉस्टल के एक कमरे में एक कांच के जार में पैक रखा है। 31 अक्टूबर 2019 को इसे पूरे 10 साल हो गए, लेकिन यह अब तक खराब नहीं हुआ। ’’

This McDonald's burger and fries are the last of its kind in Iceland after the company closed all restaurants in 2009.



Would you try this burger and fries? 🍔 🍟 pic.twitter.com/uGRsfIUb76