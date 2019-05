लाइफस्टाइल डेस्क. कनाडा के 10 डॉलर के नोट ने बैंकनोट ऑफ द ईयर 2018 का अवॉर्ड जीता। इंटरनेशनल बैंक नोट सोसायटी और बैंक ऑफ कनाडा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत को छोड़कर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और रूस जैसे 15 देशों ने हिस्सा लिया था। कनाडा को बेहतरीन डिजाइन और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता वॉयला डेसमॉन्ड की तस्वीर की वजह यह अवॉर्ड मिला। यह दुनिया का पहला वर्टिकल नोट भी है।

