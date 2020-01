Dainik Bhaskar Jan 08, 2020, 11:39 AM IST

तेनरिफ. अफ्रीकी द्वीप तेनरीफ के प्लाया पैराइसो की एक इमारत की पांचवीं मंजिल पर बनी रेलिंग पर 4 साल की बच्ची के चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बच्ची रूम की खिड़की से निकलकर तेजी से बालकनी की ओर जाती दिखती है। फिर वापस खिड़की पर आ जाती है।

इसका वीडियो पड़ोस में स्थित एक इमारत से एक व्यक्ति ने बनाया। इसके मुताबिक, "मैं वीडियो जरूर बना रहा था कि लेकिन मेरा दिल कांप रहा था। जरा सी चूक से बच्ची नीचे गिर सकती थी।" पूरा वीडियो करीब 14 सेकंड का है। बच्ची खिड़की तक पहुंचने के पहले कूदती भी नजर आती है। इस बच्ची के नाम का पता नहीं चल पाया है।

उस वक्त मां नहा रही थी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब बच्ची रेलिंग पर चल रही थी तब उसकी मां नहा रही थी। इस क्लिप को तेनरीफ सोसायटी के फेसबुक पेज पर OMG!कैप्शन के साथ शेयर किया गया। सोशल मीडिया पर लोग अभिभावकों की लापरवाही बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'कोई मां-बाप इतना लापरवाह कैसे हो सकता है।' तेनरीफ द्वीप अटलांटिक महासागर के पूर्वी और अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थिति सात कैनरी द्वीपों में एक है।



Terrifying video of a young kid walking on a wall in #Tenerife

.#OSG #Olorisupergal pic.twitter.com/R7tC1HCQen