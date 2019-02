बीजिंग. चीन ने दुनिया की पहली एआई बेस्ड महिला न्यूज एंकर को पेश किया है। इसका नाम शिन शाओमेंग है। शाओमेंग ने मंगलवार को चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ पर खबरें पढ़ी।



शिन्हुआ के मुताबिक, यह एंकर मार्च में चीन की द्विपक्षीय राजनीतिक बैठक में ऑफिशियली डेब्यू करेगी। इससे पहले शिन्हुआ ने नवंबर 2018 में दुनिया का पहला एआई न्यूज एंकर (पुरुष) पेश किया था। लॉन्चिंग के बाद पुरुष एंकर 10 हजार मिनट में करीब 3400 खबरें पढ़ चुका है। उधर, विशेषज्ञों का दावा है कि यदि न्यूज चैनलों में एआई बेस्ड एंकर बढ़ने लगे तो न्यूज एंकरों की नौकरी खतरे में आ जाएगी।

China's Xinhua News Agency on Tuesday unveiled the world’s first female #AI news anchor, “Xin Xiaomeng,’ who will make her professional debut during the upcoming meetings of the country's national legislature and top political advisory body #TwoSessions pic.twitter.com/9gGDpfwfil