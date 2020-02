Dainik Bhaskar Feb 23, 2020, 02:03 PM IST

कैनबरा. जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्रों में मौजूद कोरल रीफ आने वाले 7 से 8 दशक में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अगले 20 साल के अंतराल में ही 70-90% कोरल का रंग बदलकर विलुप्त हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई मोनोआ के वैज्ञानिकों ने सोमवार को ओशन साइंस क्रॉन्फ्रेंस में बताया, ‘समुद्रों में बढ़ते प्रदूषण और केमिकल इफेक्ट के कारण कोरल तेजी से घट रहे हैं।’ यूनिवर्सिटी की रिसर्चर रेनी सेटर ने मीडिया को बताया, ‘2100 तक कोरल की स्थिति लगभग गायब होने के कगार पर पहुंच जाएगी।, हालांकि कुछ वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् कोरल को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत सजीव कोरल को लैब में तैयार कर समुदों में छोड़ा गया है। इतना ही नहीं वह समुद्रों में जीवित बने रह सकें इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।’ हालांकि इससे पूरी पृथ्वी की कोरल को बचाना संभव नहीं है।

अमेरिका के नेशनल ओशेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के एनालिसिस के मुताबिक समुद्रों में कोरल की मौजूदगी को कई चीजें प्रभावित करती हैं। इनमें पानी बढ़ता एसिड, समुद्री जल का तापमान, मानवीय प्रदूषण, जनसंख्या घनत्व और समुद्रों में बढ़ता मत्स्त आखेट प्रमुख हैं। महासागरों का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 2100 तक दुनिया के समुद्रों में चुनिंदा जगहों पर ही कोरल बचेंगे। आज समुद्रों में जहां कोरल अच्छी स्थिति में हैं, 2045 तक वैसे नहीं रहेंगे।

2016-17 बड़ी मात्रा में कोरल तबाह हुईं

सदी के अंत तक बाजा कैलिफोर्निया तट और रेड सी (लाल सागर) में ही कोरल बची रह सकती हैं। यहां इनके बचने का कारण इन तटों के पास नदियों की मौजूदगी है। वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बेरियर रीफ के 2300 किलोमीटर के एरिया में घटते कोरल रीफ बदलते रंग को लेकर इसे ‘सामूहिक मौत’ और ‘पूरे ग्रह की तबाही’ माना है। इसका कारण एसिड का बढ़ता प्रभाव है। 2016-17 के दौरान ही तापमान बढ़ोतरी के कारण ग्रेट बेरियर रीफ का करीब आधा हिस्सा तबाह हो गया है और दुनिया की कई कोरल डेस्टिनेशन के रंगों में बदलाव आया है।

I've been on Heron Island for a month measuring community calcification and production with our team @CoralTrace @BillLeggat1 @jesseb3rg @thedivinggoose. Sadly, we've seen corals in the shallows begin to bleach and are monitoring the situation closely @UNSWScience @UON_research pic.twitter.com/su0vSPK0q1